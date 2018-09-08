مصدر عراقي: مصرع وإصابة 40 شخصا في قصف إيراني شرق أربيل

أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم السبت، بمقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في قصف إيراني لمقرات ومساكن قيادات وأنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، في مدينة كويسنجق شرق أربيل "350 كلم شمال بغداد".

وقال كامران عباس، مدير صحة قضاء كويسنحق "70 كلم شرق أربيل"، إن " حصيلة ضحايا قصف اليوم 10 قتلى و30 مصابا، حالة 10 منهم حرجة".

من جانبه، أكد مسؤول في الحزب، أن" الحصيلة بلغت 14 قتيلا وحوالي 42 جريحا، بينهم قياديون في الحزب".

وتعرضت اليوم، مقرات جناحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، لقصف بطائرات مسيرة بدون طيار في منطقة تقع في ضواحي مركز قضاء كويسنجق.

وقال محمد صالح قادري أحد قياديي الحزب، إن "الطائرات، انطلقت من كركوك باتجاه سماء المنطقة، وأن القصف وتسيير الطائرات جرى بالتنسيق مع قوات الحشد الشعبي في كركوك".

ويعود آخر هجوم إيراني على تلك المناطق إلى يوليو عام 1996، حيث هاجمت قوات إيرانية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة المنطقة.

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