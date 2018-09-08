إنهيار محادثات السلام اليمنية في جنيف بسبب غياب وفد الحوثي

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفت أن عدم حضور وفد الحوثي إلى محادثات المقرر عقدها اليوم لا تعني توقف المساعي للتوصل إلى عملية سلام بين الأطراف المختلفة باليمن.

وأضاف جريفث في تعليق له بعد إنهيار أول مساعي محادثات سلام كانتمقررة في جنيف اليوم أنه سيتوجه إلى صنعاءومسقط الأيام المقبلة من أجل الإجتماع مع قيادات الحوثيين مرجحا عدم حضورهم إلى جنيف بسبب عدم توفر الأجواء المناسبة لإقناعهم بالحضور.

يذكر ان اليمن تشهد منذ اشهر اقتتال بين ميليشيا الحوثي الانقلابية والجيش اليمين باسناد من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.

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