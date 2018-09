المتوسط:

أعلن مسؤولون أكراد عراقيون أن إيران شنت هجوما على قاعدة تابعة لجماعة معارضة كردية إيرانية في شمال العراق اليوم السبت مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ونشر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وهو جماعة مسلحة معارضة تقاتل للحصول على حكم ذاتي للأكراد في إيران، على تويتر صورا ومقاطع فيديو لانفجارات وللمصابين في مقرها في كويا في كردستان العراق.

وقال اللواء جبار ياور وهو متحدث باسم قوات الأمن الكردية في العراق (البشمركة) ”وفقا للتقارير الأولية قتل 11 شخصا وأصيب ما بين 20 و30“.

وتابع قائلا ”الضربة استهدفت مؤتمرا عقده المكتب السياسي للحزب هذا الصباح“.

وأضاف أن الهجوم انطلق من أراض إيرانية لكن حكومة كردستان لم تحدد بعد ما إذا كان نفذ بضربات جوية أم بقصف بري.

The post مقتل 11 وإصابة العشرات في هجون إيران على قاعدة كردية بالعراق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية