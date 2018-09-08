روحاني: أمريكا تبعث رسائل يوميا لإيران لبدء مفاوضات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، إن الولايات المتحدة تبعث رسائل لإيران باستمرار لبدء مفاوضات.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو الماضي، من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 ، وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي.

وكان ترامب قال، إنه يوافق على الاجتماع مع زعماء إيرانيين.

وقال روحاني "يحاولون من جانب الضغط على الشعب الإيراني، ومن جانب آخر يبعثون لنا برسائل يوميا من خلال وسائل مختلفة بضرورة أن نأتي ونتفاوض معا".

وأضاف: "يقولون علينا التفاوض هنا، علينا التفاوض هناك.. نريد حل هذه القضايا.. هل ينبغي أن نستجيب لرسائلكم؟ أم ننظر إلى أفعالكم الوحشية"؟

وتريد واشنطن إرغام طهران على إنهاء برنامجها النووي، ووقف دعمها لجماعات في سوريا والعراق.

وهاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الانتقادات الأمريكية للسياسة الإيرانية في المنطقة من خلال تغريدة على تويتر اليوم، السبت.

وكتب ظريف يقول "تقلبات نظام ترامب فكاهية حقا… في أسبوع، تكون نقطة حوارها أننا ‭'‬نهدر‭'‬ مواردنا في الخارج، وفي الأسبوع التالي تكون أننا لم ندعم الفلسطينيين ماليا بما يكفي".

ومن المقرر إعادة فرض عقوبات أمريكية تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال روحاني اليوم، السبت، إن إيران تواجه "حربا اقتصادية ونفسية ودعائية"، مشيرا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل كعدوي طهران الرئيسيين.

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