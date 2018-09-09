مقتل رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير

قُتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا الانفصاليّة في حادث سير في وقت متأخّر أمس، السبت، حسبما أعلنت الحكومة المحلّية.

ولقى جينادى جاجوليا (70 عامًا) مصرعه في حادث على الطريق بين جنوب روسيا وسوخومي في المنطقة الانفصاليّة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لحكومة أبخازيا.

من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء، أنّ موكب غاغوليا كان عائدًا من سوريا، ونقلت عن متحدّث باسم الحكومة قوله، إنّ سائقه وحرّاسه لم يُصابوا بجروح.

في مايو المنصرم، أعلنت سوريا اعترافها بمنطقتَي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليّتَين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي، وإقامة علاقات دبلوماسيّة معهما.

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