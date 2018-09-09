تدمير مدفع هاوزر نادر في اشتباكات طرابلس

ايوان ليبيا – صحف

نشرت صحف غربية، تقريرًا يفيد بأن العاصمة الليبية طرابلس شهدت تدمير هاوتزر “بالماريا” النادر جدا في الاشتباكات المسلحة التي دارت في المدينة الأسبوع الماضي.

وتعد مدافع “بالماريا” التي أنتجتها شركة “ميلارا” الإيطالية من أجل التصدير إلى الخارج واحدا من أفضل المدافع الذاتية الحركة الغربية حيث يصل مدى المدفع إلى 24000 متر عند استخدام القذائف العادية و30000 متر عند استخدام القذائف الصاروخية.

وقد أصبحت ليبيا أكبر شارٍ لها، فاشترت حوالي 150 مدفعا من هذا النوع منذ بداية ثمانينات القرن الماضي. ولأن دروع “بالماريا” لا تستطيع مقاومة القذائف فإن عدد هذه المدافع النادرة في انخفاض مستمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا