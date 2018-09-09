المنطقة الوسطى تؤكد دعمها للواء السابع

ايوان ليبيا – وكالات

علمت ايوان ليبيا أن عددا من مشائخ المنطقة الوسطى عبروا على دعمهم لما وصفوه بـ”عملية تطهير طرابلس”، مشددين على دعمهم لعمليات اللواء السابع التي قالوا بأنها تهدف إلى تطهير العاصمة ممن وصفوهم بـ” الميليشيات ” وذلك بحسب المكتب الإعلامي للواء السابع.

وقد ادى المشائخ زيارة الى مدينة ترهونة حيث التقوا بعدد من مشائخ وأعيان قبائل المدينة، حيث قدموا تعازيهم في ضحايا قصف الطيران الذي استهدف أحد المعسكرات في المدينة.

يشار إلى أنه كان في مقدمة مستقبلي مشائخ المنطقة الوسطى رئيس مجلس أعيان وشيوخ قبائل ترهونة صالح الفاندي والمتحدث الرسمي باسم مجلس مشائخ ترهونة عبدالرحيم البركي.

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