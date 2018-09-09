اسماء الحضور لاجتماع الترتيبات الأمنية

ايوان ليبيا

علمت مصادر ايوان ليبيا انه سيتم عقد اجتماع الترتيبات الأمنية برعاية بعثة الأمم المتحدة وبحضور غسان سلامة ونائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز، في مدينة الزاوية غرب طرابلس اليوم الاحد بحضور كل من عبدالرؤوف كاره، وعبدالغني الككلي، وخالد الجربي، و أسامة جويلي، وعماد الطرابلسي، مختار الجحاوي، صلاح بادي، محمد الزين خالد لطفي، عبدالسلام ابوستة، مصطفي السمو، حسين عبدالله، محمد الظراط، عبدالرحيم البركي، إدريس صالح، عبدالرحمن الطويل، ولم يتأكد موافقة محمد الكاني على المشاركة غير ممثلين عن ترهونة سيكونوا من ضمن المشاركين، فيما يتوقع غياب الشيخ صالح الفاندي .

وكان قد أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، أمس السبت، أن المدينة ستستضيف غدًا، الاجتماع الثاني بين أطراف القتال جنوب العاصمة طرابلس؛ لبحث آخر مستجدات الهدنة، ووضع آلية لإيقاف القتال بشكل نهائي.

وأوضح بحر، في تصريحات صحافية، بأن اتفاق الهدنة الذى وقع برعاية البعثة الأممية يسير بالصورة الصحيحة، مؤكدا أن الأطراف المتقاتلة تسعى للصلح ووقف إطلاق النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا