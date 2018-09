في إجراء نادر.. كوريا الشمالية تمتنع عن عرض صواريخها الباليستية

المتوسط:

امتنعت كوريا الشمالية عن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، اليوم الأحد، وذلك في إجراء نادر في مثل هذه المناسبات.

وفرض المجتمع الدولي مؤخرا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تطويرها برامج للصواريخ العابرة للقارات، وكان ذلك سبب توتر في العلاقت بين واشنطن وبيونغيانغ على وجه التحديد.

واكتفت كوريا الشمالية في العرض العسكري الذي تم تنظيمه، الأحد، باستعراض جنود وقطع مدفعية ودبابات مرت في العرض أمام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وسط بيونغيانغ.

ولم يشمل العرض سوى صواريخ قصيرة المدى.

