كريستيانو رونالدو أمام المرآة: أنا أجمل من ميسي

كشف بيتر كراوتش، لاعب فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق، تفاصيل طريفة، عن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، حينما كان البرتغالي في صفوف مانشستر يونايتد حيث أكد كراوتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "ريو فرديناند كان يخبرنا قصصًا، حول أن رونالدو كان يقف أمام المرآة ويحرك شعره ويقول (أنا جميل جدًا)".

وأضاف: "زملاء رونالدو في الفريق كانوا يحفزونه بالقول (أيا كان.. ليو ميسي لاعب أفضل منك)، ليرد عليهم بابتسامة (لكن ميسي لا يبدو جميلا هكذا)" وانضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتنج لشبونة في 2003، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2009، ومنه إلى يوفنتوس، في فترة الانتقالات الماضية.



يذكر أن كريستيانو رونالدو قد انضم لقائمة الثلاثة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العام على مستوى العالم حيث شهدت القائمة تواجد كل محمد صلاح نجم فريق ليفربول ولوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد والذي تمكن معه من التتويج بدوري أبطال أوروبا.



وكان كريستيانو رونالدو قد انضم أيضًا لقائمة أفضل ثلاثة في قارة أوروبا لهذا العام لكنه لم يتوج بها بسبب حصول الكرواتي لوكا مودريتش على اللقب، بالإضافة لتواجد هدف الدون في شباك فريق يوفنتوس بدوري الأبطال الموسم الماضي في قائمة جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام.

يذكر أن كريستيانو رونالدو يستعد لقيادة فريق يوفنتوس لمواجهة فريق ساسولو في مباراة من مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري.

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