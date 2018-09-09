فرنسا تصطدم بهولندا في دوري الأمم الأوروبية

تتواصل اليوم مباريات دوري الأمم الأوروبية، وستكون قمة مباريات اليوم من ملعب ستاد دو فرانس، وذلك عندما يستقبل أبطال العالم المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي في تمام الساعة 8:45 مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى من المستوى الأول، وتخوض هولندا أول مباراة لها في البطولة اليوم بعد فوزها وديًا على بيرو 2-1 يوم الخميس الماضي، بينما تعادلت فرنسا أمام ألمانيا في الجولة الأولى على ملعب أليانز أرينا بدون أهداف، في الوقت الذي يتأهل فيه متصدر المجموعة فقط إلى الأدوار الإقصائية للبطولة لتحديد هوية بطل أول نسخة.

رأي الخبراء: دافيد كروسان

"يتوجب على مدرب فرنسا ديديه ديشامب إيجاد التوازن بين رغبة أبطال العالم في إمتاع جماهيرهم التي تشاهدهم للمرة الأولى منذ التتويج بلقب المونديال، والتعامل بحكمة مع الإرهاق الذي عانى منه نجوم المنتخب الفرنسي في الدقائق الأخيرة من مباراة ألمانيا الأولى في البطولة، وبشكل عام ستكون الأجواء احتفالية في الملعب بصرف النظر عن نتيجة المباراة أمام منتخب هولندي يبحث عن إثبات نفسه بعد فشله في التأهل إلى يورو 2016 ومونديال 2018".

تصريحات المدربين

ديديه ديشامب.. مدرب فرنسا

"نعود إلى ملعبنا وبالتالي علينا أن نتمتع بكفاءة أكبر من تلك التي أظهرناها أمام ألمانيا، فقدنا الطاقة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولم تكن قائمة الفريقة في قمة مستواها، في هذا الوقت من الموسم، لم أقرر ما إذا كنت سأعتمد سياسة تدوير اللاعبين، كل شيء وارد، خاصة أن تلك هي أول مباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا، وسنرى كيف سيتعافي اللاعبون".

رونالد كومان.. مدرب هولندا

"فرنسا هي بطلة العالم على الرغم من عدم تقديمها كرة قدم جميلة، وإذا أردنا التطور، فعلينا اللعب أمام منتخبات بهذا المستوى، وأثبتت كأس العالم الأخيرة أنه لا يوجد مستحيل، ويكفي النظر إلى كرواتيا للتأكد من هذا الأمر، ولكن نحن لسنا المرشحين للفوز بالمباراة".

التشكيل المتوقع

فرنسا: أريولا- بافارد- فاران- أومتيتي- هيرنانديز- بوجبا- كانتي- مبابي- جريزمان- ماتويدي- جيرو.

هولندا: سيليسين- تيتي- دي ليجت- فان ديك- بليند- فينالدوم- ستروتمان- فورمر- بروبر- ديباي- بابل.

المواجهات المباشرة

تواجه المنتخبان من قبل في 26 مباراة سابقة، حققت خلالها فرنسا الفوز في 13 مباراة مقابل 10 انتصارات لهولندا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ووقع المنتخبان في مجموعة واحدة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا الأخير، وحينها فازت فرنسا في هولندا بهدف نظيف قبل أن تكتسح الطواحين برباعية نظيفة في ستاد دو فرانس.

مواعيد المباريات المتبقية في المجموعة الأولى

هولندا X ألمانيا 13 أكتوبر على ملعب يوهان كرويف بأمستردام

فرنسا X ألمانيا 16 أكتوبر على ملعب ستاد دو فرانس

هولندا X فرنسا 16 نوفمبر على ملعب دي كويب

ألمانيا X هولندا 19 نوفمبر على ملعب فيلتينز أرسنا

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية:

أوكرانيا X سلوفاكيا الساعة 3:00 عصرًا

الدنمارك X ويلز الساعة 6:00 مساء

بلغاريا X النرويج الساعة 6:00 مساء

جورجيا X لاتفيا الساعة 6:00 مساء

مقدونيا X أرمينيا الساعة 6:00 مساء

قبرص X سلوفينيا الساعة 8:45 مساء

ليشتنشتاين X جبل طارق الساعة 8:45 مساء

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