زلزال مدمر يشل الحياة في جزيرة هوكايدو اليابانية

قُتل وأصيب العشرات جراء زلزال ضرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان مما أدّى أيضاً إلى انقطاع الكهرباء عن قرابة ثلاثة ملايين شخص وتوقف القطارات والمطار.

وبينما تحدثت رويترز عن مصرع أربعة وفقدان 33 على الأقل وإصابة 120، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل تسعة وفقد ثلاثين وإصابة 167 شخصاً جراء الزلزال الذي بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت صور التقطت من الجو عشرات الانهيارات الأرضية بامتداد سلسلة تلال قرب بلدة أتسوما بجنوب هوكايدو.

وانقطعت الكهرباء عن هوكايدو بالكامل لأول مرة منذ إنشاء محطة الكهرباء عام 1951، وذلك بعدما أغلقت الشركة كافة محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في أعقاب الزلزال، وتوقفت حركة القطارات في أنحاء الجزيرة.

ووقع الزلزال بالقرب من مطار نيو تشيتوسي الرئيسي الذي سيظل مغلقاً على مدار يوم أمس الخميس على الأقل، وهو المنفذ السياحي الرئيس للجزيرة التي تشتهر بجبالها وبحيراتها وأراضيها الزراعية ومأكولاتها البحرية. وذكرت وكالة كيودو أن أكثر من مئتي رحلة جوية و40 ألف راكب تأثروا.

وقد وقع الزلزال خلال الليل في الجزيرة الشمالية على بعد 62 كلم نحو جنوب شرق سابورو، بعد يومين فقط من إعصار مدمّر ضرب منطقة أوساكا بغرب البلاد.

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