وسائل إعلام روسية: وزير الطاقة الأمريكي يزور موسكو 11 سبتمبر

نقلت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد عن مصدر دبلوماسي قوله إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري سيزور موسكو في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وسيكون بيري أرفع مسئول أمريكي يزور روسيا منذ التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو سعيًا لتحسين العلاقات التي تدهورت لأدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وثار خلاف بين موسكو وواشنطن بسبب اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بالتدخل في السياسات الأمريكية وسوريا وأوكرانيا وتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وكان ترامب قال إنه يريد تحسين العلاقات، لكن إدارته تدرس فرض عقوبات جديدة على موسكو مثلما يدرسها الكونجرس الأمريكي.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن بيري سيجري محادثات مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في 13 سبتمبر.

وذكرت صحيفة كومرسانت اليومية أن الوزيرين يعتزمان بحث مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وهي مبادرة انتقدها ترامب بشدة.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أيضا أن يناقش بيري ونوفاك الوضع في أسواق النفط العالمية في إطار التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من المنتجين خارجها، وتأثير العقوبات الأمريكية على إيران، إلى جانب القيود الجديدة المحتمل فرضها على روسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا