تعرف على سبب طرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من «ديزنى لاند»

حكى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ذكرى له منذ أيام دراسته الجامعية أمام حشد كبير في خطاب له بمدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا، فقال أوباما أنه تعرض للطرد مع أصدقاءه فى الكلية عندما كانوا فى زيارة لمدينة “ديزنى لاند” الشهيرة لمشاهدة إحدى الفرق الغنائية، وقرروا القيام بجولة فى الحديقة بعد الحفلة ليقوم الحراس باصطحابهم خارج الحديقة بسبب قيامهم بالتدخين.

وبعد هتاف الحشد أمامه حرص أوباما على التوضيح أنها كانت سجائر فقط وأنه لم يكن يدخن الممنوعات وأضاف أوباما مازحاً : لقد رافقونا إلى خارج ديزنى لاند.. لقد تم طردنا من المملكة السحرية.

حضّ الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما في خطابه الناخبين على التعبئة وإعادة السيطرة إلى الديموقراطيين فى الكونجرس عن طريق التصويت لهم ودعمهم في الانتخابات، شاجبًا ما وصفه بـ”سياسة الخوف” التى تقسم البلاد ، ووجه انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب وللجمهوريين.

ويستعد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما لخوض الحملات الانتخابية مجددا، ولكن كداعم هذه المرة، لمرشحى الحزب الديمقراطى فى انتخابات التجديد النصفى، المفترض إجراؤها فى 6 نوفمبر المقبل .

