“الأفريكوم” تنفي إرسال طائرات قتالية إلى ليبيا

بنغازي 10 سبتمبر 20187 (وال) – نفت قوات الأفريكوم،الأنباء المتداولة حول إقامة قاعدة سرية لها فى شرق البلاد، ومنح دولة الإمارات، طائرات قتالية للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر .

وأضافت الافريكوم،اليوم الإثنين، بأن الخبر الذي تداولته قناة النبأ الذراع السياسي للإخوان في ليبيا، على لسان لقائدها الجنرال توماس وولدهاوزر نقلاً عن حساب مزيف يحمل اسمه فى موقع تويتر، هو خبر عار تمامًا عن الصحة.

وأوضحت الأفريكوم، أن هذه التصريحات مزيفة، مشيرة بأنه تم حذف الحساب المزيف للجنرال توماس وولدهاوزر من موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” . (وال – بنغازي) ع ع

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