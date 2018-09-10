بعد أحداث الجزائر.. الاتحاد العراقي يهدد بالانسحاب من البطولة العربية

كتب – علي الزيني

هدد الاتحاد العراقي لكرة القدم بالانسحاب من البطولة العربية للأندية، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري، التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب استاد «5 جويليه 1962»، في إياب دور الـ32 في البطولة العربية للأندية.

وجاء انسحاب الفريق العراقي في الدقيقة 77 من المباراة بسبب إشعال جماهير اتحاد العاصمة الألعاب النارية، بالإضافة إلى هتاف الجماهير بعبارات سياسية تضمنت ذكر اسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

هتافات الجماهير الجزائرية حملت أبعادا سياسية ودينية، ما جعل الفريق العراقي يتوقف عن اللعب ويخرج بعضا من لاعبيه ليعود بعلم العراق الذي طافوا به الملعب، ويقرر الحكم الإماراتي محمد عبدالله إنهاء المباراة بعد انسحاب الفريق العراقي، ليتأهل اتحاد العاصمة لدور الـ16 من البطولة.

وأصدر اتحاد الكرة العراقي بيانا جاء على النحو التالي:

تابع اتحاد الكرة العراقي الأحداث التي رافقت مباراة القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي ضيفتها العاصمة الجزائرية، وما شابها من إساءات للجمهور الجزائري تجاه العراق وشعبه، أدت الى انسحاب الفريق العراقي من المباراة.

وإذ يعبر اتحادنا العراقي عن أسفه الشديد لما حصل، تابع رئيس الاتحاد السيد عبد الخالق مسعود اتصالاته الهاتفية مع مسؤولي الاتحاد العربي، ورفضه التام لما حصل من إساءة للفريق العراقي، منتظرا وصول الفريق إلى البلاد وتقديم اعتراض شديد اللهجة معززا بالوثائق والإثباتات لما حصل، بانتظار قرار الاتحاد العربي برفض أي إساءة تحمل عنوان الهتافات العنصرية والطائفية التي تفرق ولاتجمع جماهيرنا العربية.

وأكد رئيس الاتحاد أنه في حالة عدم اتخاذ الاتحاد العربي قرارا منصفا يعيد للكرة العراقية وجودها واحترامها، فإنه سيقدم استقالته كنائب لرئيس الاتحاد العربي مع انسحاب الفرق العراقية من المشاركة فيها.

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