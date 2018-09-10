بعد رحيله إلى يوفينتوس.. هؤلاء هم ورثة رونالدو في ريال مدريد

كتب: إياد علي مبروك

بعد رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى اليوفنتوس فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بات على النادى الملكي تعويض غياب رونالدو من كافة الجوانب.

فى السطور التالية نستعرض لكم كيف تدارك ريال مدريد غياب رونالدو:

1- ركلات الجزاء

ظل رونالدو المنفذ الأول لركلات الجزاء الترجيحية طوال فترة ارتدائه قميص ريال مدريد، وبعد رحيله أخذ المدافع الإسباني سيرجيو راموس على عاتقه مسئولية تنفيذ ركلات الجزاء، و بالفعل سجل راموس 3 أهداف من 3 ركلات جزاء تصدى لتنفيذها منذ بداية الموسم.

2- شارة القيادة

اعتاد كريستيانو رونالدو أن يكون فى الترتيب الثالث من حيث ارتداء شارة القيادة بعد كل من سيرجيو راموس، و مارسيلو، و لكن بعد رحيله أصبح كريم بنزيما هو القائد الثالث بالفريق.

3- القميص رقم 7

بعد رحيل النجم البرتغالي عن صفوف النادي الملكي ظهر سؤال محير للجميع، وهو من يحمل الرقم 7 الذي ارتبط بإسم رونالدو؟.. و حمل تعاقد الملكي موخرا مع المهاجم ماريانو دياز الإجابة على هذا التساؤل، حيث ظهر اللاعب القادم من ليون الفرنسي بالقميص رقم 7 خلال المؤتمر الخاص بتوقيع العقود.

4- الأرقام التهديفية العالية

طوال المواسم الماضية ظل كريستيانو رونالدو على قمة الهرم التهديفي لريال مدريد، و بعد رحيله تشير الأرقام إلى أن الأكثر تهديفا هو كريم بنزيما، حيث سجل المهاجم الفرنسي 4 أهداف فى أول 3 جولات من بطولة الدوري الإسباني.

5-الجوائز

دائما ما كان اسم كريستيانو رونالدو ينافس على كل الجوائز الفردية، و بعد رحيل رونالدو لم يغب ريال مدريد عن المحافل و الجوائز الفردية، حيث فاز الدولى الكرواتى لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا، و ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب فى العالم إلى جانب لاعبنا المصري محمد صلاح، و كريستيانو رونالدو.

6- مركزه فى الملعب

المستفيد الأكبر من رحيل كريستيانو رونالدو هو الدولى الويلزي جاريث بيل، الذي حجز لنفسه مكانا أساسيا فى تشكيلة جولين لوبيتيجي بعد رحيل رونالدو، و منذ بداية الموسم يقدم اللاعب مستوى متميز مع الملكي.

7- المكان المخصص بعائلته فى سانتياجو برنابيو

بعد أن استحوذ سيرجيو راموس على مسئولية تنفيذ ركلات الجزاء، حصل أيضا على المكان الذي كان مخصص لعائلة كريستيانو رونالدو في سانتياجو برنابيو.

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