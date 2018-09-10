هذه العقوبات تنتظر القوة العراقي بعد انسحابه من البطولة العربية

كتب – علي الزيني

انسحب فريق القوة الجوية العراقي الأول لكرة القدم، من المباراة التي جمعته، مساء الأحد، مع نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب استاد «5 جويليه 1962»، في إياب دور الـ32 في البطولة العربية للأندية. (طالع التفاصيل)

وجاء انسحاب الفريق العراقي في الدقيقة 77 من المباراة بسبب إشعال جماهير اتحاد العاصمة الألعاب النارية، بالإضافة إلى هتاف الجماهير بعبارات سياسية على غرار ذكر اسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

هتافات الجماهير الجزائرية حملت أبعادا سياسية ودينية، ما جعل الفريق العراقي يتوقف عن اللعب ويخرج بعضا من لاعبيه ليعود بعلم العراق الذي طافوا به الملعب، ويقرر الحكم الإماراتي محمد عبدالله إنهاء المباراة بعد انسحاب الفريق العراقي، ليتأهل اتحاد العاصمة لدور الـ16 من البطولة.

العقوبات

1- انسحاب القوة الجوية العراقي أثناء المباراة يعني شطب النتائج وفرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تطلبها الشركة الراعية للبطولة.

2- يجوز للجنة الانضباط والأخلاق توقيع عقوبة مالية إضافية كتعويض للشركة الراعية والشركة الناقلة متى ما يثبت للجنة حدوث أضرار مالية على أن يقدر ذلك طرف من خبراء مختصين.

3- يعاقب كل من حرض فريقه على الانسحاب من المباراة وترتب على ذلك انسحاب الفريق فعليًا بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

– يتم فرض غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف دولار أمريكي، ومنع من دخول الملاعب لعدد من المباريات مع ناديه لا يزيد عن 6 مباريات.

في المقابل، قد يتعرض بطل الجزائر لعدة عقوبات بعد تصرفات جماهيره، حيث تنص اللائحة على ما يلي:

1- يعاقب النادي المستضيف إذا قام أحد جماهيره أو متسبب في إحداث عنف لم تتحدد هويته أو أي من المسئولين أو الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين بارتكاب المخالفات التالية داخل الملعب شاملا المدرجات أو خارجه:

– استخدام أي نوع من المفرقعات أو الألعاب النارية أو قنابل الدخان، و ارتكاب أي فعل من شأنه عرقلة سير المباراة كاستخدام القاذفات الورقية والأوراق الكبيرة قبل المباراة أو أثنائها.

– التلفظ بألفاظ غير لائقة (شتم أو إهانة)، و إحداث أي نوع من أنواع الشغب.

وتتم معاقبة النادي بالعقوبات التالية:

– لفت نظر، وإنذار مع غرامة مالية متصاعدة من 100 ألف دولار إلى نصف مليون دولار، إضافة إلى أية خسائر تحدث نتيجة الشغب.

– اللعب مباراتين بدون جمهور، و نقل مباراتين رسميتين خارج أرضه مع تحمله التكاليف المالية والمصروفات.

تحمل أي أضرار تلحق بالاتحاد العربي أو الشركة الراعية، ويمكن رفع الأمر للفيفا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا