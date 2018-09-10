يونسيف تعلن وجود أكثر من 100 طفل مهاجر بدون ذويهم في جنزور

ايوان ليبيا – وكالات

صرحت منظمة اليونسيف في ليبيا بحسب تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” عن وجود اكثر من 100 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم أومنفصلين عنهم من بين ما يقارب 1000 من سكان مركز الإحتجاز في منطقة جنزور بعد نقل المهاجرين إليه في أعقاب الاشتباكات القائمة في طرابلس.

كما اكدت إكتظاظ مركز الإحتجاز بسعة إستيعاب لاتتجاوز 550 شخص، مؤكدةً على حاجة العائلات والأطفال للمساعدات الإنسانية بصورة فورية.

وقد جددت المنظمة دعوتها إلى إطلاق سراح الأطفال المحتجزين، مبديةً عزمها على توفير بعض المساعدات لهؤلاء الأطفال.

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