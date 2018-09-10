تفاصيل من لقاء المشير حفتر والنايض بمقر القيادة العامة فى بنغازي

قال د. عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الذي أعلن الفترة الماضية عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة وفق رؤية أطلق عليها إسم ” إحياء ليبيا 2023 ” فى بيان صحفي نشره مكتبه الإعلامي ، مساء امس الأحد أنه ” تشرف بلقاء المشير خليفة بلقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي فى جلسات عمل وتنسيق حول آخر مستجدات الساحة الليبية بملفاتها المختلفة، الإنسانية والسياسية والإقتصادية والدولية ” .

وأضاف البيان بأن هذه المباحثات تطرقت أيضاً بشكل خاص لسبل إيقاف ما يجري في العاصمة طرابلس من إقتتال وترويع للمدنيين، وسبل بناء الدولة الليبية والخروج بها الى بر الأمان ، بحسب البيان. كما صرح النايض بأنه أطلع المشير حفتر على مسارات عمل مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الذي يترأسه في التواصل مع قيادات النسيج الاجتماعي الليبي والعمل الإنساني . ‎

وأكد البيان فى ختامه على الإتفاق بين الجانبين على مواصلة العمل والتنسيق فيما أعرب النايض عن إشادته بإنتصارات الجيش الليبي بقيادة حفتر، وبحفاوة الإستقبال الغامرة التي قال إنه حظي به فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة متمنياً لكافة منتسبيها جنوداً وضباطا وضباط صف المزيد من النجاح والتوفيق وفقاً لنص ذات البيان.

ايوان ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا