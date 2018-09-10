المنطقة العسكرية الوسطى تتهم مجموعة مسلحة بخطف آمرها واحتجازه لساعات

ايوان ليبيا – وكالات

اتهمت المنطقة العسكرية الوسطى «مجموعة مسلحة» وصفتها بـ«الغادرة» بالوقوف وراء خطف آمرها اللواء محمد الحداد، يوم السبت 1 سبتمبر الجاري، واقتياده «تحت تهديد السلاح» واحتجاز «حريته لساعات»، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

وقالت المنطقة العسكرية الوسطى في بيان صحفي، بعد مرور أكثر من أسبوع على وقوع الحادث، إن ما قامت به «مجموعة مسلحة غادرة تسترت خلف أقنعة» تجاه اللواء محمد الحداد «عمل جبان لترهيب اللواء الركن آمر المنطقة»، لافتة إلى أنها استغلت «تحركه دون حراسة مرافقة له».

وأضافت المنطقة العسكرية الوسطى في البيان أنها تتحفظ «حاليًّا عن ذكر تفاصيل الحادثة كي لا تؤثر في سير التحقيقات من قبل الجهات الأمنية»، مؤكدة «أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تثني آمر المنطقة العسكرية الوسطى ومنتسبيها عن أداء واجباتهم الوطنية بكل مهنية وانضباط، مع انحيازها التام لخيارات ومطالب الشعب الليبي، وتنأى بنفسها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا