توافق جزائري – إسباني بشأن ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

اتفق وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، في ختام مباحثات مع نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل و مع رئيس الحكومة أحمد أويحيى بالجزائر العاصمة ، على تعزيز مواقفهم بشأن قضايا حل الأزمة الليبية، وأمن الساحل، والهجرة، وتوريد موارد مصادر الطاقة.

وأثار الوزير الإسباني مع رئيس الحكومة الجزائرية، في لقاء مطول، تطورات القضية الليبية، وحسب قوله ناقش الجانبان لأكثر من ساعة القضايا الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبي، خاصة الهجرة غير الشرعية والوضع في ليبيا وبلدان الساحل على الحدود مع الجزائر، حيث يتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية.

واستعجل البلدان تسوية سياسية مستدامة للأزمة في ليبيا، مع دعوة جميع الأطراف إلى استبعاد الجماعات الإرهابية المعترف بها على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة وتفضيل المصلحة العليا للشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا