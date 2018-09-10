البشير يكلف معتز عبد الله بتشكيل الحكومة الجديدة

عيّن الرئيس السوداني عمر البشير، وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبد الله رئيسًا للوزراء، وذلك بعد إقالته أمس الأحد للحكومة المؤلّفة من 31.

سيُشكّل موسى حكومة أصغر للتعامل مع أزمة اقتصاديّة متنامية في البلد الإفريقي.

وسيبقى بكري حسن صالح نائبًا أوّل لرئيس الجمهورية، كما عيّن البشير محمد عثمان يوسف كبر نائبًا لرئيس الجمهورية أيضًا.

وقال ابراهيم إنّ عبد الله كُلّف بتأليف الحكومة، من دون أن يتضح متى سيؤدي اليمين.

وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت الرئاسة السودانية في بيان "أبلغ رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة بحكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة، لمعالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية".

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