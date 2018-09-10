تصريحات حفتر بشأن الجزائر

ايوان ليبيا – متابعات

ركزت جريدة «الحياة» على تصريحات القائد العام للجيش بشأن الجزائر، حيث نقلت الجريدة عن مصادر ديبلوماسية جزائرية، بأن وزارة الخارجية سترسل عبر السلك الديبلوماسي مذكرة احتجاج إثر تصريح أدلى به حفتر لوّح فيها بـ «نقل الحرب إلى الداخل الجزائري». ووصفت التصريح بأنه يقوّض المسار الذي انتهجته الجزائر في الحوار مع الأشقاء في ليبيا ومبادئ حسن الجوار.

ونقلت الجريدة عن مصادر لم تسمها أن حفتر قال في كلمة أمام أعيان ليبيين وممثلي الشؤون الاجتماعية: «في وقت الحرب لا نسمح لأحد بأن يقترب من بلدنا… يعني أن الجزائريين لما وجدوا فرصة بعدما حاولوا قدر الإمكان، دخلوا وممكن أن تسمعوا بهم».

وتابع: «أرسلت اللواء عبدالكريم الى الجزائر على أساس أن هذا العمل ليس عمل إخوة. قلنا لهم أنتم تستغلون وقت الحرب، في هذه الحالة يمكننا تحويل الحرب من جهة إلى جهة خلال لحظات»، ونقل حفتر عن جهة رسمية جزائرية تأكيدها أن «هذا العمل فردي، بالتالي اعتبروا الموضوع منتهيًا في غضون أسبوع».

وتابعت: «لم يوضح حفتر تاريخ الواقعة أو ظروفها، لكن تلويحه بنقل الحرب إلى الداخل الجزائري، أثار استياء كبيراً وتعليقات في وسائل إعلام»، في حين قال ديبلوماسي لـ «الحياة» إن تصريح حفتر «جانبَ ما بين البلدين من أواصر أخوة».

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