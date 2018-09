كوريا الجنوبية: الاستعراض العسكرى لبيونج يانج مؤشر جيد لتطوير العلاقات

أبدت وزارتا الوحدة والدفاع فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تقييمات إيجابية للاستعراض العسكرى الذى نظمته كوريا الشمالية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس نظامها الحاكم.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- نقلا عن المتحدث باسم وزارة الوحدة، بيك تيه هيون- قوله: “إن بيونج يانج بعثت رسالة جيدة من خلال الاستعراض العسكرى الذى نظمته نحو تطوير العلاقات بين الكوريتين وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والمستقبل الجديد للسلام خاصة وإن الاستعراض كان خاليا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات”.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى سول تشوى هيون سو: “إن الوزارة ستواصل جهودها لإنهاء تقسيم شبه الجزيرة الكورية والمواجهة بين الطرفين على أساس بيان بانمونجوم وذلك لتخفيف التوتر العسكرى الموجود بحكم الأمر الواقع وبناء الثقة بينهما”.

