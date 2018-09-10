ردة فعل اللواء السابع على هجوم مؤسسة النفط الإرهابي

ايوان ليبيا – وكالات

قال الناطق باسم اللواء السابع مشاة سعد الهمالي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، “إن ما حدث اليوم من خرق أمني يثبت بأن المليشيات التي تتحصل على الميزانيات الضخمة عبر ابتزاز الحكومة ستظل فاشلة وغير قادرة على حماية المواطن ومؤسسات الدولة، وسيظل المواطن البسيط هو من يدفع ضريبة الفوضى الأمنية، ما لم تقم وتُمكَن المؤسسات الأمنية الرسمية المحترفة من عملها الطبيعي” كما استنكر هجوم مؤسسة النفط الارهابي، الذي وصفه بـ”الجبان” الذي طال الموظفين الآمنين في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس.

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