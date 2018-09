رئيس الوزراء السودانى الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام “البشير”

أدى معتز موسى، رئيس الوزراء السودانى الجديد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، فى القصر الرئاسى بالخرطوم، بحضور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السودانى.

وأدى القسم القانونى بالقصر الرئاسى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، نائب أول للرئيس، ومحمد يوسف كبر، نائباً لرئيس الجمهورية السودانى.

واعتمد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، أمس الأحد، قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني وإجراء تعديلات على مؤسسة الرئاسة، وتقليص عدد الوزراء على المستوى الاتحادي والولائي، بغرض حل الأزمة الاقتصادية.

