الجيش اليمني: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بمعارك غرب اليمن

أكد مصدر بالجيش اليمني الحكومي، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة عشرات المسلحين من الحوثيين خلال المعارك التي شهدتها محافظة الحديدة، غربي اليمن، منذ ثلاثة أيام.

وقال أصيل السلقدي، الناطق الإعلامي باسم ألوية العمالقة، لوكالة الأنباء الألمانية، "إن العشرات من مسلحي الحوثيين قتلوا وأصيب آخرون في المعارك التي اندلعت شرق مدينة الحديدة، خلال الثلاثة الأيام الماضية".

وأوضح السلقدي، أنه لا توجد حصيلة معينة بشأن الضحايا، مؤكداً أن عشرات الجثث التابعة للميليشيات لا تزال متناثرة في مناطق الاشتباكات في الكيلو 16.

وأشار السلقدي إلى أن "هناك استعدادات كبيرة للتقدم باتجاه ميناء الحديدة واستكمال السيطرة على بقية أجزاء المحافظة من قبضة الميليشيات".

وذكر أن قوات الجيش وبإسناد كبير من مقاتلات التحالف العربي، استعادت السيطرة على المواقع المطلة على الخط الواصل بين الكيلو 10 والكيلو 16، وباتت تسيطر نارياً على الكيلو 16.

وترجع أهمية الكيلو 16 إلى أنه الخط الرابط ما بين محافظتي الحديدة وصنعاء، ويعد أهم الخطوط التي ينقل عبرها مسلحو الحوثي تعزيزاتهم العسكرية.

وكثفت قوات الجيش الحكومي عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في مدينة الحديدة، منذ تعثر مشاورات السلام في جنيف.

وتحاول قوات الجيش الحكومي بمساندة قوات التحالف العربي تحرير ميناء ومدينة الحديدة من قبضة مسلحي الحوثيين، ضمن عملية عسكرية واسعة اطلقتها منذ نحو ثلاثة أشهر.

ويسيطر مسلحو الحوثي على مدينة الحديدة منذ نحو أربعة أعوام، بعد اجتياحهم العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.

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