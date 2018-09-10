مقتل 3 دواعش وضابط شرطة في عملية أمنية جنوب الموصل

أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة دواعش وضابط شرطة، واعتقال 19 داعشيا آخر في عملية أمنية كبيرة جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري، إن "القوات الأمنية حاصرت عصر اليوم قرية العذبة التابعة لناحية الشورة 40 كيلومترًا جنوب الموصل، وفرضت حظرًا للتجوال على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتواجد عناصر داعش في إحدى مناطق القرية".

وأوضح الجبوري، أن "اشتباكات جرت بين الطرفين أدت إلى قتل ثلاثة من عناصر داعش، واعتقال 19 آخرين، فيما قتل ضابط شرطة برتبة نقيب".

يذكر أن خلايا تنظيم داعش النائمة في محافظة نينوى مازالت تنشط بين الحين والآخر، وتنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجير ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.

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