محمد الامين يكتب :

الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس : ابتعدوا .. عن المساس بقوت الليبيين..

استهداف المؤسسة الوطنية للنفط لا يمكن أن يكون إلاّ عملا جباناً أيّا كانت المبرّرات والتفسيرات والقراءات.. هنالك إرادةٌ واضحة لإحداث اكثر ما يمكن من الفوضى، بل للذهاب بالامور إلى مستويات من الأفعال وردود الأفعال لن تؤدي بالنهاية إلا إلى الفوضى والاحتراب.. لن تضرر مصالح الأفاقين واللصوص وأمراء الميليشيات، فهؤلاء قد أمّنُوا من المال السّحت الذي ينتظرهم بعواصم العالم ..

إنما المقصود اليوم تخريب كل ما قد يساعد الليبيين على العيش وما يغطي الضروريات.. ولا يمكن بحال أن يكون الزج بالمؤسسات التي تقوم على قوت الليبيين في دائرة الصراع الطاحن إلا شرّا محضا، وعداء لهذا الشعب المنكوب.

لقد كنا دائما نقول أن الغضب على استهداف مقدرات الليبيين ومؤسسات إطعامهم والإنفاق على الحدّ الأدنى من احتياجاتهم المعيشية والصحية والتعليمية، ليس غضبا سياسيا أو عقائديا أو جهويا.. ولا يمتّ إلى أي نوع من أنواع العصبيات بصلة.. هو غضب للكرامة الليبية ولصون آخر ما تبقى من أسباب استمرار الدولة والاقتصاد والمعاش اليومي.

قد يكون النفط هو آخر ما يمكن أن يُبقي على وحدة الليبيين، لأن به سيتسنى جبر الضرر والإنفاق على إعادة الإعمار والمحافظة على هيبة البلد وسيادته النقدية والاقتصادية.. أما من يحاولون إتلافه اليوم أو تدمير منشآته أو مقرات مؤسساته، فهم أكثر من نهب مقدرات الليبيين.. وأكثر من امتص عائداته.. وأكثر من استفاد من الفوضى.. وأكثر من جمع الملايين على وقع عذابات الليبيين..

قد يكون ما اقترفوه اليوم يصب في مصلحتهم الضيقة ويخدم أنانياتهم المرضية على المدى القريب، لكنه سيخدم أجندات تخريب ليبيا واستباحتها وإدامة الفوضى والفساد على المدى البعيد وهو ما يتمناه الأعداء والطامعون والمتآمرون..

نسأل الله أن يعيد هؤلاء إلى رشدهم، ويعجّل بخلاص الليبيين من براثنهم.. إنه على كل شيء قدير..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا