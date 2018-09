أثار قانون تنظيم اللجوء السياسي الذي أصدرته قطر، مؤخرا، الجدل، كونه يوفر غطاء قانونيا للكثير من العناصر الإرهابية الموجودة على الأراضي القطرية، ويعطي الفرصة لمطلوبين آخرين لدى دولهم للجوء إلى قطر، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

ويحمل توقيت إصدار القانون، المثير للجدل، عدة معان، إذ يعد الأبرز ضمن مجموعة من القوانين صدرت مؤخرا، منها الإقامة الدائمة للأجانب.

وتشير إحدى مواد هذا القانون إلى أن “حُسن السيرة” و”عدم إدانة الشخص داخل قطر أو خارجها”، يعد شرطا من شروط منح الإقامة الدائمة، وفي مادة أخرى، يُستثنى من هذا الشرط وغيره من الشروط، من وصفهم القانون بـ “من أدوا خدمات جليلة لقطر، وذوي الكفاءات”.

وهنا يسقط القانون نفسه، ويصبح خاويا من مضمونه وفقا لخبراء، خاصة أن العديد من الفارين لدى الدوحة سبق أن ارتكبوا أعمالا إرهابية، وتم إدراجهم على قوائم الإرهاب في بلدانهم.

واعتبر محللون، أن قانون اللجوء السياسي الذي أصدرته قطر، بمثابة خطوة جديدة من جانب النظام القطري لحماية العناصر الإرهابية الهاربة، وتقنين وجودهم في الأراضي القطرية، لاستخدامهم في تنفيذ الأجندة التخريبية للدوحة.

The post خبراء: “اللجوء السياسي” مظلة قطرية جديدة لحماية العناصر الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية