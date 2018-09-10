المشير حفتر يلتقي بوزير الخارجية الإيطالي فى بنغازى

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي اليوم إلى مدينة بنغازي للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وأوضحت الخارجية الإيطالية في إيجاز صحفي مقتضب، أن اللقاء سيركز على إطلاق الحوار السياسي الشامل الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، مع جميع أطراف الحوار، من أجل ليبيا موحدة ومستقرة.

من جانبها أكدت وكالة انسا الإيطالية أن الزيارة تهدف إلى دعم الحوار السياسي وعملية المصالحة الوطنية، والوصول إلى عملية سياسية شاملة قبل إجراء انتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا