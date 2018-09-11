برشلونة يخطط لخطف نجل سيميوني

كتب: إياد علي مبروك

يخطط نادى برشلونة لتوجيه صفعة للغريم التقليدي أتليتكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني بالتعاقد مع جيوفاني سيميوني نجل المدرب الأرجنتيني ومهاجم فريق فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لدعم خط هجومه، بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الماضية مع الفيولا.

وفقا لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن اسم جيوفاني سيميوني يتردد فى جنبات "الكامب نو" بقوة هذه الأيام، وسافر وفد رسمي من مسؤولي برشلونة إلى مدينة فلورنسا الإيطالية للتفاوض مع فيورنتينا على ضم المهاجم الأرجنتيني.

وتأتى رغبة البلوجرانا فى التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ23 عامًا لتدعيم الخط الهجومي للفريق إلى جانب لويس سواريز، خاصة بعد رحيل المهاجم باكو ألكاسير إلى بوروسيا دورتموند الألمانى فى أغسطس الماضي.

يذكر أن جيوفاني بدأ مسيرته الكروية مع العملاق الأرجنتيني ريفر بليت فى موسم 2014-2013، وانتقل منه إلى إيطاليا عن طريق نادى جنوى مقابل 5 ملايين يورو، وقدم أداءً رائعًا مع الفريق طوال موسمين، شارك خلالها فى 37 مباراة، أحرز 14 هدفًا.

وبعد هذا الأداء الرائع فى الكالتشيو انتقل إلى فيورنتينا في صيف 2017، مقابل 15 مليون يورو، ومنذ انضمامه إلى وقتنا هذا شارك جيوفاني سيميوني فى 41 مباراة، نجح خلالها فى هز الشباك 15 مرة.

الجدير بالذكر أن إدارة فيورنتينا رفضت عرضا يقدر بـ40 مليون يورو من توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحسب التقارير الصحفية هناك عدة أندية أوروبية تضع نجل دييجو سيميوني على قمة أهدافها وأولويات دعم خط هجومها فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يترك سيميوني نجله في صفوف برشلونة أم يتدخل من أجل إفساد صفقة انتقاله لصفوف البارسا لينضم إلى صفوف أتليتكو مدريد ويلعب تحت قيادة والده؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا