انريكي: ميسي الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم

كتب: إياد علي مبروك

كشف لويس انريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، اليوم الإثنين، عن رأيه في ترشيحات اللاعبين لجائزة أفضل لاعب فى العالم "The Best"، مشيرًا إلى أنه يرى أن ميسى هو الأحق بتلك الجائزة هذا الموسم، لما قدمه اللاعب طوال الموسم، وهو ما جاء فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة الماتادور أمام المنتخب الكرواتي وصيف العالم المزمع إقامتها غدًا فى إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية.

المدرب الإسباني صاحب الـ48 عامًا بدأ حديثه في المؤتمر، قائلا: "إذا تحدثت عن لاعبي كرواتيا، سأتحدث عن لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، واللاعبان يستحقان جوائز فردية لما قدماه خلال الموسم الماضي".

وتابع إنريكي: "لكن إذا كان على الحديث عن الأفضل فى العالم، جائزة الأفضل فى العالم سيحصل عليها ليو ميسي، بالنسبة لى فلا يمكن أن تقارن ميسي مع أي لاعب آخر في العالم، فهو فوق كل لاعبي العالم".

يذكر أن القائمة النهائية ضمت ثلاثة لاعبين، هم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على أن يتم الإعلان عن الفائز يوم 24 سبتمبر المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن.

وانحصرت جائزة الكرة الذهبية بين الثنائي رونالدو وميسي في السنوات العشر الأخيرة، إذ استطاع كل منهما حصدها 5 مرات، بينما جائزة "The Best"، ظهرت منذ عامين فقط، بعد انفصال "فيفا" عن مجلة "فرانس فوتبول"، ونجح النجم البرتغالي في التتويج بها خلال المرتين (2016، 2017).

يذكر أن المنتخب الإسبانى حقق الفوز الأول له تحت قيادة لويس إنريكي الفنية، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد فى المباراة التى جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي ضمن مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

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