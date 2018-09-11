للبنات بس.. 8 أخطاء ترتكبينها عند إزالة الشعر

في البدء تعدّ المناطق الحسّاسة عند أي فتاة من أكثر المناطق التي تحتاج منا كفتيات إلى رعاية جيدة، خاصة أنها تتأثر سريعًا بما يحيط بها بل إنها بيئة خصبة للفطريات والبكتريا، لذلك عليك الاهتمام بها جيدًا وبشكل يومي. ولأجل اختيار الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر، هناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها عند إزالة الشعر، تسبب التهابات في الجلد وظهور البقع الداكنة، فيجب العناية بها جيدا وتنظيفها بشكل مستمر والحرص على ترطيبها باستمرار.

هذا الموضوع حسّاس، ليس لأنه موجه للبنات “وبس” لكن أيضًا لأنه يتعلق برعاية ونظافة المناطق الحسّاسة عند الفتيات. هذه النقطة وإن اعتبرها كثيرون حديثا خفيا شائعا بين الفتيات لكنّ هذا لا يجعلها سرا من الأسرار ما يدفعنا إلى تناولها في هذا التقرير.

في السطور التالية، نتناول عدة نصائح للعناية المتكاملة بالمنطقة الحساسة، والعادات الخاطئة التي نرتكبها عند إزالة الشعر من هذه المناطق:

عدم قص الشعر قبل الحلاقة

قص الشعر قبل الحلاقة من الأمور الهامة، التي تسهل عليك عملية إزالة الشعر، كل ما عليك هو قص الشعر من المناطق الحساسة، لكن احذري قبل القيام بعملية الإزالة، اعرفي هنا أنسب الطرق لإزالة الشعر.

الحلاقة الجافة

جلدك يحتاج لترطيب، قبل إزالة الشعر، حتى لا تصابي بتهيج أو إحمرار في الجلد، احرصي على ترطيب جلدك قبل الإزالة، يمكنك استخدام أكثر من طريقة للترطيب، منها وضع قطرات من زيت جونسون للأطفال على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، كما يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم انتظري دقائق، وقومي بعد ذلك بعملية الإزالة، مشكلة الحبوب بعد إزالة الشعر حلها هنا.

الحلاقة بعد الشاور

إزالة الشعر بعد الشاور، من الأمور الخاطئة التي نقوم بها في حالة الاستعجال، احرصي أن تكون الإزالة بعد الشاور بربع ساعة على الأقل، حتى لا تصابي بالتهابات في الجلد، هنا طرق هتساعدك على إزالة شعر الوجه بسهولة.

استخدام شفرة قديمة

استخدام شفرة قديمة من الأخطاء التي عليك الابتعاد عنها، حتى لو كانت الشفرة خاصة بك، ابتعدي عنها، حتى لا تسبب التهابات وتنقل بكتريا لجسمك، لذا فاحرصي في كل مرة على شراء شفرة جديدة والتخلص منها بعد انتهاء عملية الإزالة.

كريم حلاقة معطر

ابتعدي تماما عن أي كريم حلاقة به رائحة نفاذة، لأن العطور والروائح النفاذة بشكل عام تسبب تهيجا في البشرة، واحرصي على استخدام مرطب طبيعي خفيف، مثل الألوفيرا أو زيت جوز الهند لترطيب وحماية البشرة بعد الحلاقة، وابتعدي عن أي لوشن برائحة نفاذة.

استخدام اللوشن العادي لتهدئة البشرة

غالبا ما يكون اللوشن العادي الذي تستخدمينه للجسم يحتوي عطورا وهذا يُهيّج البشرة، ومن الأفضل أن نشتري منتجات خاصة لتهدئة المنطقة، وكوني حذرة عند استخدام كريمات الحلاقة الرجالي لأنها شيء مختلف تماما.

نوعية الملابس الداخلية

بعد الحلاقة احرصي على استخدام ملابس داخلية مصنوعة من القطن، وابتعدي عن الدانتيل، أو الأقمشة الخشنة، واختاري الأنواع الفضفاضة وابتعدي عن الضيقة، حتى لا تصابي بالتهابات في الجلد.

التقشير بعد إزالة الشعر

بعد أن تقومي بعملية إزالة الشعر، احرصي على استخدام مقشّر، هذه الخطوة تقومين بها بعد التأكد من عدم إصابتك بإحمرار أو حبوب في الجلد، يمكنك استخدام مقشر طبيعي من مكونات داخل منزلك، مثل السكر والعسل والليمون، اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على المنطقة المراد تقشيرها، افركي بلطف في حركات دائرية، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

عزيزتي.. اهتمي بنفسك جيدًا. احرصي على الاستحمام يوميا. اشربي الكثير من المياه وتناولي الخضروات الطازجة للحصول على بشرة نقية خالية من العيوب والتجاعيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا