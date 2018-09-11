مقتل عدد كبير من الضباط والجنود التابعين للكتيبة 301 مشاة

ايوان لببيا – وكالات

صرحت الكتيبة 301 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، بأنها «تعرضت لهجوم طيلة ثلاثة أيام متتالية، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط والجنود، وأسر بعضهم»، مشيرة إلى أن «أسراها تم تصفيتهم بطريقة بشعة لا تمت لشرف الخصومة بأي صلة، ما أدى إلى خسارة الكتيبة لمواقعها التي كانت مسؤولة عليها من التأمين والحماية» وهو ما دفعها الى الانسحاب بشكل كامل، خوفاً من تحول المنطقة السكنية إلى ساحة حرب وذلك بعد التشاور فيما بين ضباطها -الذين عقدوا اجتماعًا طارئًا.

كما حذرت في بيان صادر عنها مساء امس الاثنين: «الجميع سواء أكانوا مسؤولين أو رعية من السكون إلى الذل المصيري والرضا بالتفكير السلبي وإبر التخذير التي يُعبر عنها على أنها طرق صلح وهي طرق مصالح».

وشهدت العاصمة طرابلس على مدار أكثر من أسبوع أعمال اقتتال عنيفة، أسقطت قتلى ومصابين، انتهت باتفاق على وقف إطلاق النار برعاية من الأمم المتحدة، التي قدم مبعوثها غسان سلامة الأربعاء إحاطة أطلع فيها مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا