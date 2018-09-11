المسماري يكشف حقيقة توغل الجيش الجزائري في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

كشف المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري الغموض الذي أحاط بالتصريحات التي تـم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن العلاقات مع الجزائر، قائلاً: إن «الجزائر دولة شقيقة ومصيرنا واحد، ويجب أن تكون علاقتنا قوية لمكافحة الإرهاب». وأضاف المسماري أن القيادة العامة قد تواصلت مع السلطات الجزائرية حول «دخول قوة من الحرس الجزائري بطريق الخطأ إلى الأراضي الليبية»، وهو ما اعتبره لا يُمثل اختراقًا خطيرا للسيادة الليبية.

وجاء تعليق المسماري على خلفية تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية منسوبة إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مفادها استعداده لـ«نقل الحرب إلى الداخل الجزائري» ردًّا على إقدامها على «عمليات توغل عسكرية داخل الأراضي الليبية»، وفق ما جرى تداوله.

لكن و رغم توضيح طبيعة ما جرى تداوله بشأن التوغل العسكري للجزائر داخل الأراضي الليبية، فان المسماري لم يتطرق إلى نصّ تصريحات المشير خليفة حفتر التي وقع تداولها في وسائل الإعلام مهاجما ما سماها بـ«قنوات الفتنة»، التي تثير الرأي العام، في إشارة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية التي تداولت تصريحات المشير خليفة حفتر بشأن الجزائر.

وكان وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، قد قال في تصريح نقله التلفزيون الجزائري أن هذه التصريحات لن تؤثر على مسار العلاقات القوية والأخوية بين البلدين.

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