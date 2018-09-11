كشف قضايا تزوير في المستندات الليبية

ايوان ليبيا – وكالات

صرح مدير مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي المقدم اسامة الدرسي، بالكشف عن العشرات من قضايا التزوير في المستندات الليبية وتزوير الجنسية الليبية التي تمت إحالتها لجهات الاختصاص.

وأضاف الدرسي، خلال اجتماعه مع مع رئيس فرع ادارة القضايا بنغازي عز الدين الغرابي بأن إدارة المصلحة تسعى للتواصل بصفة مستمرة مع ادارة القضايا وتكليف مندوب دائم بين الفرع وإدارة القضايا من أجل التواصل المستمر. كما طالب الدرسي الغرابي بتزويد إدارة المصلحة بالخبرات من القانونيين من أجل الرفع من كفاءة ادارة المكتب القانونية.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا