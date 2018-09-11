تشكيل حكومة جديدة بالسودان خلال يومين

الخرطوم-العنوان

قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الإثنين إن بلاده ستشكل حكومة جديدة في غضون يومين،وذلك بعد يوم من حل الحكومة،التي تعاني ضائقة مالية،وتقليص عدد الوزارات بنحو الثلث في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة.

وبعد اجتماع عاجل للحزب الحاكم لبحث الوضع الاقتصادي يوم الأحد، عين البشير معتز موسى رئيسا جديدا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومة تضم 21 وزيرا بدلا من 31 في إطار جهود لخفض التكاليف.

وقال البشير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليوم الإثنين إن الحكومة الجديدة سوف تتطلع إلى خفض الإنفاق” لحده الأدنى“ دون يحدد طبيعة التخفيضات.

وقال ”سوف يتم خلال اليومين القادمين تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ برامج خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح الخدمة المدنية واستئصال الفساد بكل أشكاله وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار“.

ولم يتم الإفصاح عن الوزارات التي سيتم إلغاؤها،لكن مسؤولا في الحزب الحاكم قال يوم الأحد إن وزراء الخارجية والدفاع والشؤون الرئاسية سيحتفظون بمناصبهم.

المصدر-(رويترز)

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