حراك ” صوت الشعب ” يعلن إنطلاق التظاهرات حتى رحيل الرئاسي والنواب

ايوان ليبيا – وكالات

دعا حراك ” صوت الشعب ” مساء امس إلى تظاهرة تنتهي بالإعتصام ضد الاوضاع التي أصبحت لا تطاق فى ظل إستمرار الحالة المأساوية التي تعيشها البلاد اليوم. وتأتي هذه الدعوة للتظاهر بسبب انعدام الخدمات الاساسية ونقص السيولة والغلاء الفاحش في الأسعار والإنقطاع المستمر في التيار الكهربائي وضعف شبكة الاتصالات وتدهورالاوضاع الأمنية .

كما اشار الحراك إلى ما إعتبره عجزاً وفشلاً تاماً لكافة الاجسام السياسية المتواجدة على الساحة وتقاعسها ومماطلاتها والتهائها بالمغانم والمكاسب الشخصية والجهوية على حساب أمن الشعب وطمأنينته ورزقه وعدم أهتمامها بمطالبه الاساسية التي قال أنه نادى بها في مظاهرات عدة سابقة رغم منح المسؤولين عديد الفرص دون أن يجدوا متابعة أو انجازات لمطالبهم .

و قد دعا الحراك إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في كافة المدن وعلى رأسها طرابلس إبتداءً من يوم الاحد على تمام الثانية عشر ظهراً، من ميدان فشلوم (جزيرة المواد المنزلية) لتمر بمنطقة الظهرة ثم ميدان القادسية ومنه إلى ميدان جنة العريف حيث مقر المؤسسة الوطنية للنفط وذلك للمطالبة باسقاط كل من المجلس الرئاسي ، مجلس النواب و مجلس الدولة الاستشاري .

كما طالب الحراك بالذهاب إلى إنتخابات رئاسية ونيابية عاجلة، تكون تحت مظلة دستورية، بما يضمن إزاحة كافة متصدري المشهد من ما وصفهم بـ ” سياسي الصدفة ” ، والمفسدين والعابثين، و تحقيق وحدة جميع مؤسسات الدولة والنهوض بها و إسترجاع هيبتها و بسط الامن والاستقرار في ربوعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا