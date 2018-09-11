ما أحلى السلطة اليونانية.. جربيها اليوم

من يتبعون نظاما غذائيا قاسيا لإنقاص الوزن يتناولون تلك الوجبات كل يوم، فهل أنت واحدة منهن؟، إذا كنت تتبعين حمية أو نظاما غذائيا، عليك التفكير فى وجبات مختلفة ومتنوعة، وابتكري ما يُجنبك الشعور بالملل. وليكن كلامنا اليوم حول عمل طبق أساسي هو طبق “السلطة اليونانية” التي نفضل لك تناولها إلى جانب الوجبات أو حال الشعور بالجوع.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
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