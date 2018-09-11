ما أحلى السلطة اليونانية.. جربيها اليوم

من يتبعون نظاما غذائيا قاسيا لإنقاص الوزن يتناولون تلك الوجبات كل يوم، فهل أنت واحدة منهن؟، إذا كنت تتبعين حمية أو نظاما غذائيا، عليك التفكير فى وجبات مختلفة ومتنوعة، وابتكري ما يُجنبك الشعور بالملل. وليكن كلامنا اليوم حول عمل طبق أساسي هو طبق “السلطة اليونانية” التي نفضل لك تناولها إلى جانب الوجبات أو حال الشعور بالجوع.

يُعرف الناس من طعامهم. مقولة وإن شكك البعض في صدقها، تبقى ذات مغزى خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرأة (ملكة المطبخ في كل وقت). بعض السيدات ينتابهن شعور ممل للغاية: كل يوم بيضة مسلوقة وقطعة جبن قريش؟. كل غداء: بروتين وطبق سلطة بدون طماطم، وعلى العشاء علبة زبادي وقليل من الشوفان؟. ليتوقف كل هذا!.

نعم يا عزيزتي من يتبعون نظاما غذائيا قاسيا لإنقاص الوزن يتناولون تلك الوجبات كل يوم، فهل أنت واحدة منهن؟، إذا كنت تتبعين حمية أو نظاما غذائيا، عليك التفكير فى وجبات مختلفة ومتنوعة، وابتكري ما يُجنبك الشعور بالملل.

وليكن كلامنا اليوم حول عمل طبق أساسي هو طبق "السلطة اليونانية" التي نُفضل لك تناولها إلى جانب الوجبات أو حال الشعور بالجوع.

سيدتي.. لا تنسي تقطيع الخضروات إلى شرائح متوسطة الحجم، على أن تحضري ثمرة واحدة من كل نوع:

المكونات:

– خس

– خيار

– طماطم

– فلفل

– بصلة

– كوب جبن

– كوب زيتون

– ملعقة زيت زيتون

– نصف ملعقة ملح

– نصف ملعقة خل

طريقة التحضير:

– في طبق زجاجي متوسط الحجم، اخلطي المكونات معا وقلبيها، ثم ضعي التوابل والبهارات والزيت.

– إذا كنتِ من محبي اللحوم أو الأسماك أو التونة، يمكن وضع 4 ملاعق من نوع واحد على السلطة، ثم رشي الجبنة.

التقديم

حمصي شريحتين من التوست وتناوليهما بجوار السلطة اليونانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا