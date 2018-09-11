طوارق ليبيا تعرب عن تقديرها للجزائر

ايوان ليبيا – وكالات

جاء في بيان للمجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، المنتشرة في الصحراء الكبرى بليبيا والجزائر ومالي،امس الإثنين، أن قبائل الطوارق في ليبيا، تعرب عن تقديرها عاليا موقف الجزائر الداعم لبسط الأمن والاستقرار في البلاد. حيث القبائل إلى معالجة أي قضايا خلافية عن “طريق الحوار”، مع الحرص على عدم القيام بأية أعمال تزيد الأمر تعقيدا، لأن انعكاساتها ستكون “كارثية”. ويأتي هذا البيان على خلفية تهديد خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من برلمان طبرق بشن حرب على الجزائر بدعوى “دخولها” الأراضي الليبية.

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