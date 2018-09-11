الجنائية الدولية ترد على تهديدات واشنطن

ايوان ليبيا – وكالات

ردت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء على تهديدات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بفرض عقوبات على قضاتها في حال حققوا في الأنشطة الأمريكية في أفغانستان .

وقالت المحكمة في بيان لها أنها “ستواصل عملها دون أن يردعها شيئ” وأضاف بيان المحكمة التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها أنها “مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.

وتابع البيان أن “المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة حكم القانون الشاملة”.

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