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روسيا تستعرض قوتها في أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان _موسكو  تبدأ روسيا الثلاثاء اكبر تمارين عسكرية في تاريخها بمشاركة 300 الف جندي يمثلون كل مكونات جيشها فضلا عن حضور عسكريين صينيين ومنغوليين، وسط انتقادات من حلف الأطلسي التي اعتبرها تدريبا على “نزاع واسع النطاق”. ويجري هذا الانتشار الكثيف ومشاركة وحدات من الجيشين الصيني والمنغولي في تمارين “فوستوك-2018” (شرق-2018) بين 11 و 17 ايلول/سبتمبر …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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