روسيا تستعرض قوتها في أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

العنوان _موسكو تبدأ روسيا الثلاثاء اكبر تمارين عسكرية في تاريخها بمشاركة 300 الف جندي يمثلون كل مكونات جيشها فضلا عن حضور عسكريين صينيين ومنغوليين، وسط انتقادات من حلف الأطلسي التي اعتبرها تدريبا على “نزاع واسع النطاق”. ويجري هذا الانتشار الكثيف ومشاركة وحدات من الجيشين الصيني والمنغولي في تمارين “فوستوك-2018” (شرق-2018) بين 11 و 17 ايلول/سبتمبر …
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صحيفة العنوان الليبية
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