كيف هنأت الأندية الأوروبية المسلمين بالعام الهجري الجديد؟

قامت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بتهنئة المسلمين، بحلول العام الهجري الجديد 1440، والذي بدأ، اليوم الثلاثاء، ويصادف 11 سبتمبر، وجاء في مقدمة الأندية التي باركت المسلمين بقدوم العام الهجري، آرسنال، وتشيلسي، وليفربول الإنجليزية، وبايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، وروما الإيطالي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نادي بايرن ميونخ يتمنى لكم عاما هجريا سعيدا، كل عام وأنتم بخير!.. #عام_هجري_جديد_١٤٤٠".

???? نادي بايرن ميونخ يتمنى لكم عام هجري سعيد، كل عام وأنتم بخير! ????#عام_هجري_جديد_١٤٤٠ pic.twitter.com/y1S8prO8gR

بينما كتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على تويتر: "نتمنى لكم أوقاتًا طيبة وسعيدة، مع الأهل والأصدقاء والأحبة، ومع الريدز أيضًا.. كل عام وأنتم بخير. #عام_هجري_جديد_١٤٤٠".

نتمنى لكم أوقاتًا طيبة وسعيدة، مع الأهل والأصدقاء والأحبة، ومع الريدز أيضًا.

كل عام وأنتم بخير. ????????#عام_هجري_جديد_١٤٤٠ pic.twitter.com/eeEbBZ380x

فيما كتب الحساب الرسمي لنادي روما على فيسبوك: "جميع العاملين بنادي روما يتمنون عاما هجريا سعيدا لكل الأمة العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير".

كما كتب الحساب الرسمي لنادي أرسنال على فيسبوك: "من مدينة الضباب، الجميع في آرسنال يتمني لكم عاما هجريا سعيدا!".

من جانبه كتب الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على فيسبوك: "نادي العاصمة الإنجليزية يتمنى لجميع مشجعينا في الوطن العربي والإسلامي عاما هجريا سعيدا".

وكتب أيضًا مقدم البرامج بمجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أيمن جادة، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "هلَّ علينا عام هجري جديد لا نعلم خفاياه ولكننا نعلم أن له ولنا رباً قديراً كريماً عظيماً، فكل عام وأنتم بخير وأعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات وتحقيق الأمنيات إنه قريب سميع مجيب الدعوات".

هلَّ علينا عام هجري جديد لا نعلم خفاياه ولكننا نعلم أن له ولنا رباً قديراً كريماً عظيماً ، فكل عام وأنتم بخير وأعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات وتحقيق الأمنيات إنه قريب سميع مجيب الدعوات

فيما كتب المعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى.. #عام_هجري_جديد_١٤٤٠".

اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق

لما تحب وترضى .

#عام_هجري_جديد_١٤٤٠ه

وتأتي هذه الخطوة من جانب الأندية الأوروبية الكبرى، من أجل التواصل مع الجماهير العربية والإسلامية عبر العالم، والتي تتابع أخبارها بشغف كبير، ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تهنئ فيها الأندية المسلمين بمناسبات دينية، حيث تحرص دائمًا على تهنئة المسلمين بقدوم شهر رمضان، وعيدي الفطر، والأضحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا