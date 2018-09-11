وزير الخارجية اليمنى: ممارسات ميليشيا الحوثى لن تقوض الشرعية فى اليمن

أكد وزير الخارجية اليمنى، خالد اليمانى، أن الحل السياسى فى اليمن لن يعدو عن الالتزام بالشرعية اليمنية التى تضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتى تراعى قرارات المرجعية الدولية، والجهود الأممية الرامية الى إرساء السلام فى اليمن.

ووجه اليمانى الشكر للجهود التى تبذلها دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، فضلا عن الدعم الإنسانى التى توجهه إلى اليمنيين.

وذكر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لا تريد الاستقرار لليمن وأهله، ولا تريد أن يسود السلام فى ربوع البلاد، حيث سعت إلى إفشال محادثات جنيف الأخيرة.

وقال، إن هذه الممارسات التى تدعمها إيران لن تثنى اليمنيين على التمسك بالشرعية وتحقيق السلام.

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