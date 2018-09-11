الصفدي: الاحتلال الإسرائيلي أساس الشر بالمنطقة وزواله البوابة لإحلال السلام

توجه وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، بالشكر لوزاء الخارجية العرب، على قبولهم لدعوة الأردن لاجتماع من أجل حشد الدعم المالى والسياسى لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال الصفدى، إن اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، فى توقيت غير عادى، حيث يستشرى الصراع فى أرجاء منطقتنا العربية، مخلفا وراءه مظاهر قاسية من القتل والإرهاب والتشريد.

وتابع الصفدي: "إزاء هذا الوضع لا نملك إلا التمسك بنظامنا العربى، بمظلته الوحيدة المتمثلة فى جامعة الدول العربية، والعمل على تطوير أدائها للتصدى للأخطار المحدقة بنا".

وشدد الصفدى، أن الاحتلال الإسرائيلى هو أشد الأخطار التى تتربص بأمن أمتنا وهويتها، وأن الأردن تحمل دورًا كبيرًا من أجل دعم القضية، باعتبار أن الملك عبدالله الثانى، هو الوصى على المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس.

وأكمل أنه لا حل لهذا الصراع إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما يقيم دولة فلسطينية مستقلة على حدود ١٩٦٧.

واختتم، أن الأزمات فى سوريا واليمن وليبيا لابد أن تحل من خلال مخرجات جديدة لدفع عملية السلام، عبر التأكيد على وحدة تلك الأراضى وضمان مصلحة أهلها لتجنيبهم ما يعيشونه من قتل وخراب وتهجير.

وشدد الصفدى، على ضرورة مساندة العراق من أجل عملية إعادة الإعمار لمعالجة آثار الإرهاب هناك.

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