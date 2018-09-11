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روسيا: من الخطأ أن ترفض الشركات الأوروبية التعاون مع إيران

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات نشرتها وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعتقد أن من الخطأ أن ترفض الشركات الأوروبية الكبرى التعاون مع إيران لكي تحمي نفسها من الضغوط الأمريكية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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