روسيا: من الخطأ أن ترفض الشركات الأوروبية التعاون مع إيران

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات نشرتها وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعتقد أن من الخطأ أن ترفض الشركات الأوروبية الكبرى التعاون مع إيران لكي تحمي نفسها من الضغوط الأمريكية.

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