روسيا: من الخطأ أن ترفض الشركات الأوروبية التعاون مع إيران

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات نشرتها وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعتقد أن من الخطأ أن ترفض الشركات الأوروبية الكبرى التعاون مع إيران لكي تحمي نفسها من الضغوط الأمريكية.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الخارجية اليمنى: ممارسات ميليشيا الحوثى لن تقوض الشرعية فى اليمن
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
باحث مصري ينضم لجامعة «جورج تاون» الأمريكية للمساعدة في ملف التطرف
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل ماضية فى ممارستها العدوانية بتأييد أمريكى
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
موسكو: لابد من خلق ظروف مواتية لاستمرار صادرات النفط الإيرانية
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك