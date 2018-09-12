إن نظرتِي إلى بشرتك وتضايقتي.. قولي للزعتر: محتاجلك

الوصول لبشرة صافية خالية من الحبوب والتجاعيد هدف كل فتاة، لكن لأن أسعار مراكز التجميل عالية وطبعًا لأن “الإيد قصيرة والعين بصيرة” فليس هناك أفضل من الوصفات الطبيعية من داخل مطبخك. فهي المساعد الأول والأرخص لأجل الوصول إلى بشرة نظيفة، دون الحاجة لدفع تكاليف باهظة. الأمر بسيط. جربي الزعتر الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الجمالية للبشرة.

الوصول لبشرة صافية خالية من الحبوب والتجاعيد هدف كل فتاة، لكن لأن أسعار مراكز التجميل عالية وطبعًا لأن "الإيد قصيرة والعين بصيرة" فليس هناك أفضل من الوصفات الطبيعية من داخل مطبخك. فهي المساعد الأول والأرخص لأجل الوصول إلى بشرة نظيفة، دون الحاجة لدفع تكاليف باهظة.

الأمر بسيط. جربي الزعتر الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الجمالية للبشرة ويتمتع بقدرته الفائقة على تفتيح لونها. فهو يساعد على تنظيف البشرة ويجعلها خالية من الشوائب و البكتيريا، لذلك استخدميه إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية التي تعاني ظهور الحبوب والبثور السودا.

الوصفات التالية سوف تساعدك في فهم طريقة استخدام الزعتر:

1- الهالات السوداء

إذا كنتِ من أصحاب الهالات السوداء، فالزعتر يساعدك في التخلص منها بسهولة، كل ما عليكي هو خلطه مع زيت الزيتون، ضعي 3 ملاعق من زيت الزيتون، ومثلهم زيت زعتر، ضعي الخليط على بشرتك ربع ساعة على الأقل، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية، حلول كتير هنا لحل مشاكل الهالات السودا..لا تفوتيها.

ترطيب البشرة

الزعتر معروف بفوائده الجمالية، في ترطيب البشرة والتخلص من البشرة الجافة، لإنه غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ويحتوي على العديد من المكونات المضادة للأكسدة المفيدة للبشرة، كما أنه يساعد البشرة في إنتاج الكولاجين الذي يحميكي من التجاعيد والشيخوخة.

تفتيح البشرة

تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حلم تسعى له كل فتاة، الزعتر يساعدك في تحقيق ذلك، فهو يغذي البشرة ويساعد على تفتيح المسام وتنشيط الدورة الدموية، اخلطيه مع أي نوع من الزيوت الطبيعية كالزيتون أو جوز الهند، وضعي الخليط على بشرتك بعد التأكد من إزالة المكياج جيدًا، اتركيه على بشرتك 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء الفاتر، كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على بشرة فاتحة.

تنظيف البشرة

يمكنك استخدام الشاي الأخضر مع الزعتر، للحصول على بشرة صافية، فالشاي الأخضر يساعد في تفتيح البشرة الداكنة، كل ما عليكي هو خلط المياه مع ربع كوب من الزعتر المطحون مع ثلاثة ملاعق صغيرة من أوراق الشاي الاخضر، ضعي الخليط على نار هادئة واتركيه حتى الغليان، ثم ارفعيه من على النار واتركيه يهدأ، في الخليط واستخدمي المياه كغسول للبشرة بعد الاستيقاظ من النوم، استمري على الغسول يوميًا لمدة شهر وستنبهرين بالنتيجة، وعن النوم اعرفي هنا أخطاء تسبب لكي الأرق.

فوائد أخرى للزعتر

– يمكنك استخدام الزعتر في المنزل كمطهر، فهو يدخل في تركيب المبيدات الحشرية، جربي استخدامه في بخاخه واخلطيه مع الماء ورشي في أركان المنزل التي تعاني من روائح كريهة أو حشرات بها.

– يستخدم كغسول للفم ويدخل في عدة وصفات لمزيلات العرق، خاصة أنه يحتوي على زيوت أساسيّة، ومادة الثيمول التي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والبكتيريا، والفيروسات.

– يعالج الإسهال، يمكنك استخدامه مغلي أو نقعه في المياه، وشربه في الصباح، كما يمكنك وضعه على بعض الوجبات التي تقومين بإعدادها لأفراد منزلك، أو استخدامه في تتبيل الفراخ أو اللحمة.

– الزعتر يعالج الأكزيما، وهناك العديد من الكريمات الجلدية، يدخل في تركيبها الزعتر، كما يمكن استخدامه لعلاج حبوب الشباب أيضًا.

وأخيرا عزيزتي، جربي الوصفات السابقة للحصول على بشرة صافية، واشربي المياه بكمية كافية، وتناولي الخضروات والفاكهة الطازجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا