دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تكتسح وصيف العالم

كتب: إياد علي مبروك

اكتسح منتخب إسبانيا المنتخب الكرواتي وصيف العالم بسداسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

بداية اللقاء جاءت حماسية من المنتخب الكرواتي، الذي سنحت له أول فرصة فى الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية عن طريق لاعب الوسط ايفان راكيتيتش، لكنها مرت بسلام بجانب القائم الأيسر للحارس الإسباني دافيد دي خيا، وبعدها بدقائق، وفى الدقيقة الـ13 سنحت فرصة أخرى للمنتخب الكرواتي بعد مجهود رائع على الجهة اليمنى من شيمي فرساليكو أنهاها بتمريرة للمهاجم إيفان سانتيني الذى سددها خارج المرمى.

وأمام توالي الهجمات من الجانب الكرواتي نجح لاعب الوسط الإسباني ساؤول نيجويز من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده برأسية متقنة على يسار الحارس، مستغلا تمريرة عرضية رائعة من الظهير الأيمن داني كارفاخال. وبعدها بدقائق وفى الدقيقة الـ32 يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثانى للماتادور بمجهود فردي رائع من اللاعب أنهاه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة على يسار حارس المرمى الكرواتي لوفري كالينيتش.

ولم ينتظر أسينسيو طويلا للظهور مجددا، حيث نجح بعد دقيقتين فقط من هدفه من إضافة الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده، بعد عدة مراوغات ناجحة على الجهة اليمنى يسدد بقوة لتصطدم الكرة بالقائم ثم إلى ظهر الحارس لوفري كالينيتش لتسكن الشباك، ولم تشفع محاولات رجال المدرب زلاتكو داليتش فى آخر 10 دقائق من الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0 لصالح منتخب إسبانيا.

بداية الشوط الثاني جاءت على نفس المنوال استحواذ كامل لأصحاب الأرض دون أى مقاومة من رفاق لوكا مودريتش، وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط نجح المهاجم رودريجو مورينو من إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة بينية رائعة من إيسكو، ليجد المهاجم نفسه منفردًا بالمرمى الكرواتى، ويسكنها الشباك.

وفى الدقيقة 56 نجح سيرجيو راموس فى تحويل ركنية نفذها إيسكو إلى الشباك برأسية موجهة على يسار الحارس كالينيتش وسط غياب تام من مدافعى كرواتيا ليضيف الهدف الخامس للماتادور.

آخر أهداف المباراة جاءت عن طريق صانع الألعاب إيسكو بتسديدة قوية بعد تمريرة عرضية أسينسيو داخل منطقة الجزاء، لم يتردد إيسكو فى إسكانها الشباك، مضيفًا الهدف السادس، وفى آخر 20 دقيقة فى المباراة لم تتغير مجريات الأمور فرص متتالية من إسبانيا أمام رضوخ من كرواتيا لتنتهي المباراة بسداسية نظيفة.

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط على قمة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، بينما يقبع المنتخب الكرواتى فى مؤخرة الترتيب دون أى نقاط.

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